Candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad visitan colonias de Frontera

Frontera, Coah.- Sin aflojar el paso, la fórmula de la Alianza Ciudadana por la Seguridad en el Distrito 06 continúa recorriendo las colonias de Frontera para tocar puertas y ganar simpatías a favor de la alianza PRI-UDC rumbo a la elección del próximo 07 de junio.

Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", acompañado de su suplente, el profesor Pepe Cerda, mantiene un contacto cercano con las familias fronterenses, donde ciudadanos de distintos sectores han expresado respaldo y confianza hacia su proyecto político.

Ambos candidatos han presentado propuestas enfocadas en fortalecer la seguridad, mantener los programas sociales y trabajar por mejores oportunidades para las familias del Distrito 06.

Las caminatas incluyeron visitas a las colonias Morelos, Elsa Hernández, San Cristóbal y Colosio, donde fueron recibidos con entusiasmo, muestras de apoyo y una respuesta positiva por parte de los vecinos.

En cada encuentro saludaron a votantes de todas las edades, destacando la importante participación de mujeres y jóvenes que se identifican con el proyecto encabezado por "Gachupín" y Pepe Cerda.

Gachupín y el profe Cerda han logrado construir un proyecto directo con la gente, basado en propuestas reales y en el compromiso de impulsar acciones que beneficien a todos los sectores de la población.

Asimismo, el suplente Pepe Cerda ha sostenido encuentros personales con líderes de tradición y ciudadanos reconocidos de Frontera, quienes han manifestado su aprobación y respaldo, reconociendo en él a un hombre comprometido y dedicado a esta contienda en busca de leyes y gestiones favorables para las familias del Distrito 06.

La fórmula priista reiteró que continuará recorriendo cada colonia y sector de Frontera para escuchar directamente las necesidades de la ciudadanía y fortalecer un proyecto construido desde la cercanía y el diálogo.