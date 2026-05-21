Martina Sánchez denuncia inundaciones en su hogar de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Más de 40 años viviendo en la colonia Praderas del Norte no han sido suficientes para que Martina Sánchez vea una solución al problema de inundaciones que afecta a la calle Ferrocarriles, donde las recientes lluvias volvieron a meter el agua a las viviendas.

Martina Sánchez señaló que cada temporada de lluvias el agua baja con fuerza desde la colonia Sierrita y termina acumulándose en las viviendas de la calle Ferrocarriles. "Nunca nos han dado una solución", expresó mientras observaba cómo el agua seguía estancada en el área.

La afectada explicó que en su hogar viven ella, su esposo, un hijo y una hija, quienes también resultaron perjudicados por el ingreso de agua. Comentó que las familias del sector tuvieron que utilizar bombas para intentar sacar el agua acumulada dentro de las casas y evitar mayores daños en muebles y pertenencias.

"Nosotros pedimos apoyo a Ferrocarril porque es por donde pasa el agua", indicó, al señalar que vecinos consideran necesario instalar un drenaje más profundo o infraestructura pluvial que permita desfogar correctamente la corriente que baja hacia la colonia.

Martina añadió que en varias administraciones, autoridades municipales han acudido al sector prometiendo atender el problema; sin embargo, afirmó que las inundaciones continúan repitiéndose año con año. A pocos metros de su vivienda también resultó afectado Luciano del Bosque, quien igualmente tuvo que utilizar una bomba para desalojar el agua que alcanzó casi un metro dentro de su domicilio.

Vecinos insistieron en la necesidad de obras pluviales urgentes para evitar que las lluvias sigan causando daños y riesgos a las familias de Praderas del Norte.