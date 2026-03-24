Frontera: Protección Civil recibe capacitación en rescate en alturas

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte de su compromiso con la seguridad de las familias fronterenses, la alcaldesa Sari Pérez Cantú impulsa la capacitación especializada en rescate en alturas dirigida a elementos de Protección Civil, fortaleciendo así la preparación operativa del personal ante situaciones de emergencia.

Este adiestramiento se realizó en coordinación con el Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) y la empresa Iron Cast, sumando la experiencia del sector industrial para elevar el nivel técnico de las corporaciones de auxilio en el municipio.

El director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, informó que esta capacitación forma parte de un programa permanente de actualización, enfocado en mantener al personal listo para enfrentar escenarios de alto riesgo con mayor eficacia y seguridad.

Durante la jornada, desarrollada en las instalaciones de Iron Cast, los elementos reforzaron conocimientos en técnicas de rescate en estructuras elevadas, uso de equipo especializado, manejo de cuerdas, nudos y maniobras para descender a personas lesionadas o inconscientes en espacios de difícil acceso, como naves industriales y edificaciones de varios niveles.

Asimismo, se destacó que los conocimientos adquiridos serán replicados entre el resto del personal, con el objetivo de mantener una preparación homogénea y garantizar una respuesta coordinada en cualquier contingencia.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Frontera reafirma su prioridad de fortalecer a sus cuerpos de emergencia, invirtiendo en capacitación y coordinación para proteger a la ciudadanía, avanzando con orden y rumbo.