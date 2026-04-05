Tráiler provoca accidente en Matehuala-Mty con varios vehículos involucrados

ARTEAGA, COAHUILA.- Un fuerte accidente múltiple encendió las alertas la mañana de este domingo en la carretera Matehuala-Monterrey, a la altura del tramo de Arteaga, donde al menos 10 vehículos se vieron involucrados en una carambola que dejó ocho personas lesionadas y severas afectaciones en la vialidad.

De acuerdo con los primeros informes, el percance se originó tras el impacto de un tráiler, lo que desató una reacción en cadena entre las unidades que transitaban por la zona conocida como Los Chorros, un punto identificado por su alta peligrosidad.

El accidente y sus consecuencias

Entre los vehículos con mayores daños se encuentra una camioneta que, tras ser impactada, fue proyectada contra un autobús de pasajeros que tenía como destino Monterrey y posteriormente Dallas, Texas.

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Entre los lesionados destacan Yiriana Fresnillo Soto, de 38 años, y sus hijas Kayla, de 11, y Valerie, de 15 años, quienes resultaron con lesiones de consideración. La mujer presentó una herida en la frente. Las tres, originarias de Dallas, viajaban en un Nissan Versa negro y fueron trasladadas en código amarillo a un hospital privado en Saltillo para su atención médica.

Respuesta de las autoridades

El accidente generó largas filas de vehículos, con afectaciones que se extendieron por varios kilómetros sobre la carretera federal 57, desde Los Chorros hasta la entrada a San Antonio de las Alazanas.

Automovilistas provenientes de la Sierra de Arteaga con dirección a Saltillo, Ramos Arizpe y Monterrey permanecieron varados durante horas debido al cierre parcial de la vía.

Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones de emergencia, quienes brindaron auxilio a los lesionados, coordinaron el retiro de las unidades siniestradas y trabajaron para restablecer la circulación. En tanto, autoridades ya investigan las causas precisas del accidente.