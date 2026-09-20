Atropella a esposa tras discutir y huye

SALTILLO, Coah.- Una joven de 23 años resultó lesionada luego de ser presuntamente atropellada de manera intencional por su esposo, tras una discusión en calles de la colonia Ampliación Buitres, en Saltillo.

El hecho ocurrió entre la avenida 26 y la avenida 5, donde la mujer quedó tendida sobre el pavimento. De acuerdo con el reporte, momentos antes había sostenido una discusión con su pareja, quien posteriormente abordó un automóvil y presuntamente la arrolló.

Tras el incidente, el hombre escapó del lugar a bordo de un Chevrolet Chevy Monza, color negro.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención a la joven, quien posteriormente fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al sitio y tomaron conocimiento de los hechos.

Vecinos señalaron que esta no sería la primera ocasión en que la mujer habría sufrido agresiones por parte de su esposo.

De acuerdo con la información proporcionada, Carlos Domínguez podría enfrentar una investigación por el delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de que presuntamente atropellara a su esposa.

La autoridad deberá determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades que correspondan.