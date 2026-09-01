Castaños inicia el Mes Patrio con izamiento de bandera nacional

Castaños, Coah.- Con un solemne izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza Principal, el Gobierno Municipal de Castaños dio inicio a las actividades conmemorativas del Mes Patrio, fortaleciendo el orgullo, la identidad y los valores que unen a las familias mexicanas.

La ceremonia cívica fue encabezada por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, quien, junto a autoridades municipales y ciudadanía, destacó la importancia de preservar el respeto por los símbolos patrios y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la historia e identidad de México.

Durante su mensaje, la presidenta municipal señaló que representa un verdadero honor encabezar este acto con el que comienzan las festividades del mes de septiembre, una fecha que invita a recordar el legado de quienes contribuyeron a construir la nación.

Sifuentes Zamora destacó que conmemorar estos acontecimientos no solamente representa una tradición, sino también una oportunidad para fortalecer entre las nuevas generaciones el conocimiento de nuestra historia, el respeto a los símbolos patrios y el orgullo de ser mexicanos.

"Es para mí un verdadero honor encabezar este acto de izamiento de nuestra Bandera Nacional, con el que damos inicio a las festividades de este mes de septiembre", expresó la edil.

Este tipo de ceremonias permite recordar los valores de libertad, unidad, respeto y compromiso que han acompañado la construcción de México, además de generar espacios para que las familias participen y transmitan estas enseñanzas a niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, Sifuentes Zamora hizo un llamado a las familias de Castaños a participar en las diferentes actividades que se desarrollarán durante el Mes Patrio y a vivir estas fechas como una oportunidad de convivencia, reflexión y fortalecimiento de la identidad nacional.

"Que este mes patrio nos recuerde que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de superar cualquier reto y de construir el Castaños que todas y todos queremos", finalizó.

La ceremonia contó con la participación de autoridades municipales y ciudadanía, quienes rindieron honores al lábaro patrio en un acto solemne que marcó el comienzo de las celebraciones de septiembre.

Con estas actividades, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso de promover los valores cívicos, preservar las tradiciones y fortalecer entre las nuevas generaciones el respeto por la historia y los símbolos que representan a México.