Endurecen multas en Saltillo: Buscan sancionar uso de celular al manejar

SALTILLO, COAH.- El Cabildo de Saltillo analiza endurecer las multas contra conductores que utilicen el celular mientras manejan y reforzar la vigilancia, especialmente en sectores cercanos a escuelas.

Ricardo Treviño, presidente de la Comisión de Educación, señaló que se buscará trabajar con las comisiones de Seguridad y de Tránsito y Vialidad para revisar las medidas necesarias y fortalecer el cumplimiento del reglamento de tránsito.

"Sí vamos a tomar medidas necesarias para subir las multas, para endurecer las penas con la gente que no está cumpliendo el reglamento de tránsito", afirmó.

El regidor explicó que actualmente ya existen multas por utilizar el teléfono celular al conducir, pero planteó aprovechar las tecnologías con las que cuenta la Comisaría de Seguridad para detectar a quienes incurran en esta infracción.

"Vamos a tratar de endurecer con las tecnologías que tiene la Comisaría de Seguridad, gente que se pueda percatar que están en las tecnologías para poderles endurecer las penas", señaló.

Treviño consideró necesario coordinarse con las comisiones de Seguridad y de Tránsito y Vialidad para definir las acciones que podrían implementarse.

El presidente de la Comisión de Educación indicó que sería conveniente concentrar parte de estas medidas en sectores educativos donde se registra una alta cantidad de vehículos, particularmente durante los horarios de entrada y salida de los planteles.

"Sería lo ideal, siempre con el apoyo de la educación, con los padres que a veces nos ayudan en las entradas y todo esto, ver cómo podemos endurecer", comentó.

El regidor también planteó aprovechar los protocolos que ya funcionan en algunas escuelas, donde padres de familia apoyan en la vialidad, como una alternativa para reforzar las acciones de vigilancia.

"Tenemos que apoyarnos de la gente que ayuda siempre al Municipio y yo creo que el protocolo que nos ha funcionado en las escuelas con los padres que están en la vialidad, a lo mejor podría funcionar también con ellos", afirmó.

La propuesta se suma a las medidas que el Cabildo busca revisar en materia de seguridad vial, luego de que semanas atrás se registrara también un caso relacionado con un menor que no viajaba en el lugar adecuado dentro de su silla de carro.