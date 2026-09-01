Claudia Sheinbaum visitará Coahuila para fortalecer acuerdos

SALTILLO, Coah.- Aunque la relación institucional entre Coahuila y el gobierno federal ha mostrado avances en materia de coordinación, todavía hay asuntos que requieren atención y resultados concretos, principalmente en salud, seguridad e inversión, afirmó la presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez.

La legisladora priista consideró que la administración federal debe dar seguimiento a compromisos que permanecen sin resolverse desde el sexenio anterior. No obstante, reconoció que una mayor colaboración entre las autoridades estatales y federales ya comienza a reflejarse en algunos proyectos e inversiones para Coahuila.

Morales Núñez destacó que el vínculo entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la federación atraviesa por una etapa de mayor comunicación, lo que, dijo, representa una oportunidad para gestionar obras y acciones que atiendan las necesidades de la población.

Entre los temas que requieren continuidad mencionó la salud y la seguridad, además de aquellos relacionados con la llegada de recursos e inversiones al estado.

En materia de seguridad, resaltó la coordinación existente entre las diferentes instituciones y el reconocimiento que ha recibido Coahuila por las condiciones que mantiene en este rubro. Añadió que existen proyectos que se encuentran en proceso de gestión ante autoridades federales.

La presidenta del Congreso estatal también se refirió a la próxima visita de Claudia Sheinbaum Pardo a Coahuila y expresó su expectativa de que el encuentro permita fortalecer los acuerdos entre ambos niveles de gobierno y se traduzca en nuevos proyectos para la entidad.

En relación con la situación de Altos Hornos de México (AHMSA), Morales Núñez señaló que la crisis de la empresa siderúrgica continúa representando un problema de gran impacto para las familias de la región Centro de Coahuila.

Consideró que la solución de fondo corresponde principalmente al ámbito federal, al estar relacionada con decisiones tomadas a nivel nacional que derivaron en la actual situación de la empresa.

Mientras tanto, explicó, el gobierno de Coahuila mantiene acciones encaminadas a atraer nuevas inversiones para la región Centro, con el objetivo de diversificar su economía y generar alternativas laborales para las familias afectadas por la crisis de AHMSA.

La legisladora insistió en que, si bien el estado puede contribuir mediante la promoción de inversiones y la generación de nuevas oportunidades económicas, el caso de la siderúrgica permanece como uno de los asuntos que la federación debe atender.