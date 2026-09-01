Morena no postulará a candidatos con antecedentes ilícitos

SALTILLO, COAH.- Morena no postulará a personas con antecedentes que las vinculen con actividades ilícitas, aun cuando resulten ganadoras en las encuestas internas, afirmó el diputado Antonio Attolini.

El legislador sostuvo que ese criterio forma parte del proceso de selección de candidaturas del partido y que, a diferencia de prácticas anteriores, ahora existen mecanismos para revisar los perfiles de quienes buscan una postulación.

Explicó que el método habitual para seleccionar candidatos y candidatas en Morena son las encuestas realizadas en la demarcación correspondiente. En ellas, dijo, se consideran factores como conocimiento, valoración, trabajo, honestidad, transparencia y cercanía con la gente.

"Ni en este caso ni en anteriores se han seleccionado candidatos o candidatas por compadrazgo o relaciones familiares", afirmó.

Attolini señaló que la insaculación, conocida como "tómbola", también permanece como método de selección, aunque su aplicación corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones y al Comité Ejecutivo Nacional.

Recordó que en el proceso anterior se determinó utilizar la insaculación en Veracruz y Durango para la integración de planillas en las competencias municipales.

Sobre los señalamientos relacionados con posibles vínculos entre integrantes de Morena y el narcotráfico, el diputado afirmó que no corresponde al partido proteger a personas involucradas en actos ilícitos.

"Qué diablos, voy a andar yo protegiendo a corruptos y ladrones de mi partido o de cualquier otro", declaró.

El legislador sostuvo que en Coahuila quienes militan en Morena y participan en política no tienen pactos con la delincuencia organizada, y consideró positivo que las instituciones investiguen y juzguen los posibles casos.

"Yo soy diputado de Morena, soy secretario de la Comisión de Seguridad y ni yo ni nadie en Coahuila que haga política tiene un pacto con la delincuencia organizada en tanto las propias instituciones lo verifican y lo juzgan", expresó.

Attolini agregó que la dirigencia de Morena ha establecido que, incluso si un aspirante gana una encuesta, no será candidato si existen antecedentes que lo vinculen con actividades ilícitas.

El diputado también rechazó que exista una selección de candidatos basada en relaciones personales y señaló que las candidaturas deberán sujetarse a los mecanismos establecidos por el partido.

Respecto a sus propias aspiraciones, dijo que todavía no se emiten las convocatorias para las candidaturas del próximo proceso electoral. Reconoció que podría buscar una diputación federal o una alcaldía, aunque esperará a conocer las reglas.

"Yo no estoy casado con un cargo", afirmó Attolini, quien agregó que ha trabajado para Morena antes y durante su actual encargo y que continuará haciéndolo después de ser diputado.