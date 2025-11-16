Carlos Villarreal destaca la importancia del deporte en Monclova

Monclova, Coah. - Como parte de la estrategia de activación económica y deportiva que realizan en conjunto el gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Carlos Villarreal, Monclova vivirá 10 días de intensa actividad deportiva a partir de este sábado, con el Torneo Joakim Soria de Béisbol Infantil y Juvenil 2025. Este torneo cuenta con la participación de más de 350 jugadores de las categorías de 11 a 14 años de todo el Estado y se realiza en honor al destacado beisbolista monclovense.

Durante la ceremonia, el alcalde entregó un reconocimiento a Joakim Soria, destacando su trayectoria, disciplina y el orgullo que representa para la ciudad. "La historia de Joakim inspira a las generaciones que hoy comienzan su camino en el deporte. Monclova reconoce a quienes ponen en alto a nuestra tierra", señaló el edil.

El torneo busca consolidarse como uno de los eventos infantiles y juveniles más importantes del norte del país, impulsando el talento local y fortaleciendo la formación deportiva de nuevas generaciones.

Este fin de semana Monclova también es sede de la Ruta del Desierto 2025, un evento que promueve el turismo deportivo y atrae visitantes de toda la República, generando derrama económica y consolidando a la ciudad como punto clave para competencias de alto impacto.

Además, del 16 al 22 de noviembre, la ciudad recibirá el Torneo Nacional FEMEBE categoría 60 y mayores, con la participación de 22 equipos de distintos estados, incluyendo 4 de la categoría 70+.

A esta intensa actividad se suma la Copa La Salle, que se llevará a cabo el próximo fin de semana, reforzando una agenda deportiva continua que posiciona a Monclova como sede de grandes torneos.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que impulsar el deporte es una prioridad, porque promueve valores, salud y oportunidades. "Estos eventos son posibles gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez y al trabajo coordinado con el titular del INEDEC, Antonio Cepeda. Seguiremos impulsando el deporte para que Monclova cuente con espacios dignos y oportunidades reales para sus talentos", afirmó.

¿Cuál es el compromiso de Monclova con el deporte?

Con esta intensa agenda deportiva, Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno Estatal, ligas deportivas, entrenadores y familias, fortaleciendo la práctica deportiva y el desarrollo económico de la ciudad.