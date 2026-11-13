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Coahuila

Blindarán compras por el Buen Fin

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que habrá coordinación con Fiscalía y corporaciones estatales para proteger a compradores, especialmente adultos mayores.

Por Azucena Tenorio - 13 noviembre, 2026 - 04:06 p.m.
Sara Irma Pérez Cantú, alcaldesa de Frontera, informó sobre los operativos de vigilancia durante el Buen Fin.
Sara Irma Pérez Cantú, alcaldesa de Frontera, informó sobre los operativos de vigilancia durante el Buen Fin.
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      FRONTERA, COAH.- Con rondines y operativos de vigilancia, el Ayuntamiento de Frontera reforzará la seguridad durante el Buen Fin, con especial atención en las personas adultas mayores que acudan a realizar compras o retirar dinero de los cajeros automáticos.

      El Ayuntamiento coordina esfuerzos

      La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que el municipio participará en las acciones de prevención y vigilancia, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal, para brindar protección a quienes acudan a los establecimientos comerciales.

      Señaló que sostendrán una reunión virtual con el secretario de Gobierno para abordar las estrategias de seguridad que se implementarán durante este periodo de promociones y descuentos.

      Alerta ante posibles engaños

      La edil pidió a la población mantenerse alerta, principalmente ante posibles engaños mediante mensajes telefónicos, y evitar confiar en información de procedencia desconocida. También invitó a los ciudadanos a aprovechar las ofertas del Buen Fin en los comercios locales, pero sin descuidar las medidas de seguridad durante sus compras.

      Respecto al programa especial anunciado por la Fiscalía, Pérez Cantú confirmó que Frontera se sumará a las acciones y mantendrá la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para reforzar la vigilancia en el municipio.

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