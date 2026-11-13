Pavimentan calle frente a la iglesia

San Buenaventura, Coah.- Como parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana en el centro de la ciudad, el alcalde Javier Flores Rodríguez puso en marcha los trabajos de recarpeteo de la calle ubicada frente a la iglesia del Santo Patrono de San Buenaventura.

El alcalde Javier Flores supervisa el inicio de los trabajos de recarpeteo en la ciudad.

La obra contempla la aplicación de 515 metros cuadrados de carpeta asfáltica, con recursos provenientes del programa de Hidrocarburos, que permiten fortalecer las acciones de mejoramiento urbano en distintos sectores del municipio.

La obra contempla la aplicación de 515 metros cuadrados de carpeta asfáltica.

Durante el inicio de los trabajos, el alcalde estuvo acompañado por el director de Obras Públicas, Julio Ríos Estrada, quien supervisa las labores para garantizar la correcta ejecución de esta intervención.

Recursos del programa de Hidrocarburos se utilizan para mejorar la infraestructura urbana.

El alcalde Javier Flores destacó la importancia de aprovechar los recursos disponibles para atender las necesidades de la población, mejorar las condiciones de las calles y dignificar los espacios que forman parte de la vida cotidiana de los habitantes.