Lobita Dejando Huella organiza ventas para refugio de perros en Coahuila

Con rifas, ventas de comida y solicitudes de donaciones, la asociación Lobita Dejando Huella busca reunir materiales para acondicionar un refugio destinado a brindar mejores condiciones de vida a cerca de 40 perros rescatados.

La asociación y su misión

Tuilzie Ibarra Vázquez, presidenta de la asociación, explicó que trabaja junto con Karla Suárez, también fundadora del proyecto, para concretar este espacio, luego de más de 10 años de participar en actividades de rescate animal. Señaló que este año comenzaron formalmente con la fundación y actualmente realizan distintas actividades para obtener recursos. Entre ellas destacan dos ventas de comida, cuya recaudación se destina a la compra de materiales para la construcción del refugio.

Ubicación del refugio

La representante explicó que el terreno se encuentra al fondo de la colonia Diana Laura, en un área que actualmente no está habitada, con la intención de evitar posibles inconvenientes si posteriormente aumenta la población en los alrededores. Para avanzar con el proyecto, solicitaron el apoyo de la ciudadanía mediante aportaciones económicas o donaciones en especie, como cemento, varillas, malla ciclónica y láminas en buen estado.

Objetivos del refugio

Incluso, mencionó que una persona ofreció donar un portón, material que también será de utilidad para acondicionar las instalaciones. Ibarra Vázquez destacó que el objetivo es ofrecer a los animales mayor espacio, seguridad y libertad, además de condiciones adecuadas para que puedan jugar y liberar el estrés. Indicó que entre los perros que resguardan se encuentran ejemplares relacionados con el caso Frichem, por lo que la iniciativa también busca brindarles un lugar apropiado, donde puedan permanecer cómodos y recibir los cuidados necesarios.

Actualmente, la asociación tiene cerca de 40 perros en el terreno, todos de talla mediana a grande, por lo que consideró necesario avanzar en el acondicionamiento del espacio. Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse a través de la página de Facebook Lobita Dejando Huella o al teléfono 866-189-5472. También pueden enviar un mensaje para coordinar la recolección de los materiales directamente en sus domicilios.