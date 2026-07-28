Yesica Sifuentes entrega 60 tambos para basura en Castaños

Castaños, Coah.- Como parte de las acciones para fortalecer los servicios públicos y fomentar un municipio más limpio y ordenado, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora realizó la entrega de 60 tambos para basura a familias de distintos sectores, buscando mejorar las condiciones para la disposición adecuada de los residuos sólidos.

El evento celebrado la mañana de este martes, la presidenta municipal destacó que esta acción fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Ayuntamiento, el Departamento de Ecología y empresas como Grupo Fox, Cimari, entre otras, cuya colaboración permitió concretar la donación del equipamiento.

"Esta entrega representa el resultado de la suma de esfuerzos entre gobierno e iniciativa privada. Cuando trabajamos unidos logramos mejorar la calidad de vida de nuestra gente y construir un municipio más limpio, más ordenado y con mejores espacios para nuestras familias", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora recordó que desde el inicio de la administración uno de los principales retos fue fortalecer el servicio de recolección de basura, debido a las condiciones en que se encontraba el área, por lo que se emprendieron diversas acciones para modernizar el servicio.

En ese sentido, señaló el Gobierno Municipal ya incorporó dos nuevos camiones recolectores para mejorar las rutas y garantizar una atención más eficiente a la ciudadanía. Asimismo se recibió la donación de una unidad por parte del gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que permitido mantener la operación del servicio incluso cuando alguno de los camiones entra a mantenimiento, evitando afectaciones en la recolección.

Los 60 tambos fueron distribuidos entre habitantes de las colonias Carranza, San José, Independencia y otros sectores, como parte de una primera etapa, con el compromiso de ampliar el programa para beneficiar a más familias del municipio.

Para finalizar, hizo un llamado a la población a utilizar adecuadamente los tambos y a compartirlos entre vecinos cuando sea necesario, con el objetivo de mantener calles limpias y fortalecer la cultura del cuidado del entorno.