Aumentan reportes de menores solos en Saltillo durante vacaciones

SALTILLO, COAH.- Durante el periodo vacacional aumentaron los reportes de menores que permanecen solos en sus viviendas, deambulan por la vía pública o sufren accidentes por falta de supervisión, informó Patricia Moreno, titular de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de Saltillo. La funcionaria señaló que, aunque no cuenta con un porcentaje sobre el incremento de los casos, la dependencia atiende diariamente situaciones relacionadas con niños que salen de sus casas sin compañía, son reportados solos por vecinos o resultan lesionados mientras permanecen sin la vigilancia de un adulto. "Sí he tenido diario situaciones con niños; o se salen de la casa, o los reportan solos, o algún accidente", declaró.

Explicó que entre los incidentes atendidos también se encuentran casos de menores que ingieren medicamentos o alguna sustancia de manera accidental, así como lesiones ocurridas mientras juegan. Precisó que las cifras sobre accidentes son competencia de instituciones de salud, como la Cruz Roja y los hospitales. Moreno exhortó a madres, padres y tutores a no dejar solos a los menores durante las vacaciones y, cuando sea posible, apoyarse en familiares, vecinos de confianza u otros adultos responsables para su cuidado. Añadió que mantener a los niños ocupados en actividades recreativas o cursos de verano contribuye a reducir los riesgos asociados con el tiempo de ocio.

Respecto a la distribución de los reportes, indicó que la mayor incidencia se registra en los sectores oriente y poniente de Saltillo, mientras que en la zona norte los casos son menos frecuentes. La titular de la UNIF informó que la dependencia mantiene un operativo permanente en cruceros y otros puntos de la ciudad donde se detecta la presencia de menores. Cuando un niño es localizado sin la compañía de un adulto, explicó, es trasladado a la unidad mientras se localiza a un familiar o a su red de apoyo. Para la entrega del menor, la dependencia solicita acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio. En caso de inconsistencias en la información, el personal verifica el domicilio antes de concluir el procedimiento.

Moreno también llamó a extremar precauciones con los menores que juegan en la vía pública durante las vacaciones, al advertir que algunos vehículos, por sus dimensiones, dificultan que los conductores alcancen a ver a los niños, lo que incrementa el riesgo de accidentes.