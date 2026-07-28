Fallece hombre tras descarga eléctrica en Sanhua, Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.– Un trabajador identificado como Abisaí N., de 26 años, murió la mañana de este martes al interior de la empresa Sanhua, luego de sufrir una presunta descarga eléctrica mientras verificaba paneles eléctricos en la planta, ubicada en el Parque Industrial Amistad.

El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 11:00 horas, cuando se solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio para atender a una persona inconsciente en un área localizada a espaldas de la planta, sobre el libramiento Óscar Flores Tapia.

Paramédicos de una empresa particular fueron los primeros en arribar al sitio y confirmaron que el trabajador ya no presentaba signos vitales. Posteriormente acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe para brindar apoyo.

De acuerdo con versiones de trabajadores, la víctima manipulaba un panel eléctrico cuando presuntamente recibió la descarga que le provocó la muerte.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente. Concluidos los peritajes, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Hasta el cierre de esta edición, la empresa Sanhua y las autoridades no habían emitido información oficial sobre el hecho y mantenían hermetismo en torno al caso.