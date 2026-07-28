Saltillo: Policía Ambiental atiende abandono de mascotas en mudanzas

SALTILLO, COAH.- El abandono de mascotas en procesos de mudanza se ha convertido en una de las formas de maltrato animal que con mayor frecuencia atiende la Policía Ambiental de Saltillo, informó la directora de la corporación, Jessica Terrazas, quien pidió a la ciudadanía asumir la responsabilidad sobre sus animales de compañía y evitar dejarlos en viviendas deshabitadas.

La funcionaria señaló que las denuncias por maltrato animal representan el reporte más recurrente que recibe la corporación, la cual opera las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los casos más frecuentes corresponden a perros y gatos que permanecen sin alimento, agua o resguardo adecuado, además de animales mantenidos encadenados durante largos periodos o expuestos a las altas temperaturas.

Terrazas explicó que una práctica cada vez más recurrente consiste en abandonar a las mascotas al momento de desocupar un inmueble. Indicó que esta situación se presenta con mayor frecuencia entre personas que llegan temporalmente a Saltillo por motivos laborales y posteriormente dejan la ciudad, aunque precisó que también se han documentado casos de habitantes locales. "Invitamos a la ciudadanía a no abandonar a sus animales cuando cambian de domicilio, porque también constituye una forma de maltrato", enfatizó.

Una vez confirmado un caso de maltrato o abandono, la Policía Ambiental interviene para salvaguardar la integridad del animal y trasladarlo al Centro de Bienestar Animal de Saltillo, donde recibe atención médica, alimentación y resguardo. Añadió que el Municipio ha fortalecido este espacio para ofrecer mejores condiciones a los animales rescatados, en sustitución del antiguo modelo de control canino.

Terrazas recordó que el abandono y otras conductas de maltrato pueden derivar en sanciones administrativas, conforme al Reglamento de Protección y Trato Digno a los Seres Sintientes de Saltillo. Asimismo, señaló que cuando se acreditan actos de crueldad animal, la conducta puede constituir un delito previsto en el Código Penal de Coahuila. En esos casos, la Policía Ambiental elabora el Informe Policial Homologado y da vista a la Fiscalía General del Estado para que determine las responsabilidades penales correspondientes.

Finalmente, la funcionaria llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de maltrato animal a través de los grupos ciudadanos de seguridad, el número de emergencias 911 o el teléfono 414-11-14, con el propósito de fortalecer la protección de los seres sintientes en Saltillo.