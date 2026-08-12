Castaños: 10 perros requieren atención veterinaria tras rescate de la Fiscalía

CASTAÑOS, Coah.- Diez de los 63 perros localizados durante un cateo en Castaños requieren atención veterinaria prioritaria, informó oficialmente la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Centro, los animales fueron encontrados durante una diligencia relacionada con una investigación por la probable comisión de delitos en contra de seres sintientes.

Con apoyo de diversas asociaciones dedicadas a la protección y rescate animal, los 63 perros, de diferentes edades y razas, fueron asegurados y trasladados para recibir atención.

La Fiscalía precisó que aproximadamente 10 ejemplares requirieron atención veterinaria prioritaria, mientras que los demás fueron llevados a un espacio destinado para su valoración, resguardo y atención general.

Como resultado del operativo, una persona fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos en contra de seres sintientes y posesión simple de narcóticos.

Asimismo, el inmueble donde fueron localizados los animales quedó asegurado como parte de las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila señaló que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos e integrar la carpeta de investigación, bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.