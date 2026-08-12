Gobierno de Coahuila respalda subasta de AHMSA para trabajadores

El Gobierno de Coahuila respaldará las gestiones para que la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), convocada para el 25 de septiembre, tenga éxito y permita cubrir lo que corresponde a los trabajadores.

Óscar Pimentel, secretario de Gobierno, señaló que el gobernador Manolo Jiménez ha sostenido varias reuniones con la presidenta de México para abordar la situación de la empresa.

Explicó que, aunque el proceso no es competencia del Estado, el gobierno estatal se mantiene atento y apoya las gestiones para que la empresa pueda venderse y los extrabajadores reciban sus pagos, tras meses de desempleo.

Pimentel advirtió que cualquier manifestación que afecte vialidades o altere el orden público impacta a Coahuila, por lo que llamó a que los trabajadores sean atendidos adecuadamente por el gobierno federal.

Agregó que el estado mantiene comunicación con los líderes de extrabajadores y está dispuesto a atender los asuntos que sean de su competencia.

Para el último cuatrimestre del año, dijo, el gobierno estatal continuará impulsando la promoción económica y la llegada de nuevas empresas a la Región Centro, además de fortalecer programas sociales, salud, educación y la generación de empleos dignos.

En materia de seguridad, Pimentel aseguró que Coahuila mantiene estabilidad y gobernabilidad y diariamente se revisan las incidencias en la Mesa Estatal de Seguridad.