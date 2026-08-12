Hallan entre 50 y 60 perros Moribundos en Frichem

CASTAÑOS, Coah.– Entre 50 y 60 perros fueron rescatados de las instalaciones de la Fundación Frichem, en la colonia Libertad, donde permanecían en condiciones de salud que, de acuerdo con representantes de asociaciones protectoras de animales, ponían en riesgo su vida.

El operativo concluyó alrededor de las 21:00 horas de este miércoles, luego de varias horas de trabajo para retirar a los animales y trasladarlos a refugios temporales y clínicas veterinarias.

Los rescatistas describieron un escenario de grave deterioro. Había perros con desnutrición severa, fracturas en las extremidades, quemaduras, orejas cortadas y tumores, además de ejemplares que requerían atención veterinaria inmediata.

Entre los animales localizados había al menos 15 hembras, todas preñadas, de acuerdo con la información proporcionada durante el rescate. Los participantes también señalaron como un hecho que presuntamente se mantenía oculto que, pese a encontrarse en esas condiciones, algunas perras eran esterilizadas por la propia fundación.

La condición de los animales era tal que varios fueron enviados directamente con veterinarios. Rescatistas advirtieron que algunos se encontraban en estado crítico y que, sin atención especializada, podían perder la vida.

Además del deterioro físico, llamó la atención el comportamiento de los perros. Al ser tocados, varios bajaban la cabeza y mantenían la cola entre las patas, mientras otros mostraban miedo al acercamiento de las personas.

Al subir a los vehículos de las diferentes asociaciones, algunos permanecían temerosos, aunque también mostraban curiosidad ante quienes acudieron para auxiliarlos.

El rescate involucró a diversas asociaciones protectoras de animales y a ciudadanos que no pertenecen a ninguna organización, pero que ofrecieron sus propios domicilios para recibir temporalmente a algunos de los ejemplares.

Los animales fueron distribuidos entre distintos espacios para evitar que permanecieran nuevamente en las condiciones en que fueron encontrados.

Los rescatistas cuestionaron que una organización que durante años se presentó como dedicada al cuidado y protección de perros permitiera que los animales permanecieran sin alimentación, agua y atención veterinaria adecuada.

La intervención de las autoridades permitió documentar las condiciones del inmueble. Las asociaciones protectoras señalaron que continuarán con las acciones legales correspondientes para que se investiguen las condiciones en que permanecían los animales y se determinen responsabilidades.

Ahora, la prioridad es salvar a los perros rescatados. Algunos enfrentan tratamientos veterinarios y recuperación prolongada debido al grave deterioro físico con el que fueron encontrados.