Luis Fernando Victoria Vela interviene para salvar a un adolescente

Luis Fernando Victoria Vela, trabajador morelense de 27 años, evitó que un joven de 16 años se lanzara de un puente en Monclova, al subir corriendo y sujetarlo cuando ya se encontraba al otro lado de la estructura.

Victoria Vela, originario de Cuernavaca, Morelos, relató que el hecho ocurrió cuando se dirigía a comprar agua para los trabajadores de una construcción en la que labora.

Dijo que, al pasar por la zona, observó al joven mientras una patrulla se aproximaba y decidió intervenir.

"Mi única acción fue tratar de hablarle", relató.

Al no obtener respuesta, pidió a las personas que se encontraban en el lugar que le hablaran y trataran de llamar su atención.

El trabajador dejó su vehículo en el lado sur del puente y corrió aproximadamente durante dos minutos para llegar hasta donde estaba el joven.

Esperó el momento en que el adolescente no volteara y lo sujetó. Según explicó, el joven ya tenía los brazos extendidos y se encontraba agarrado del otro lado de la estructura.

"Lo único que quise fue abrazarlo, lo jalé", contó.

Victoria Vela permaneció sujetándolo hasta que llegaron elementos policiacos. El joven no quiso explicar inicialmente lo ocurrido y permaneció llorando.

El adolescente le dijo que tenía 16 años y que enfrentaba problemas, pero no quiso precisar cuáles. Durante la conversación, mencionó a sus padres y señaló que no lo entendían.

Victoria Vela reconoció que su decisión fue arriesgada y que actuó rápidamente porque percibió que el joven podía lanzarse.

Tras el rescate, dijo que permaneció temblando durante buena parte de la tarde debido a la adrenalina y a que nunca había enfrentado una situación similar.

También relató que permaneció preocupado hasta conocer el estado del adolescente y saber que había sido entregado a sus padres.

"Ya cuando supe que ya se lo habían entregado sus papás, ya fue como que uno ya estaba más tranquilo", expresó.

El trabajador dijo que al joven le recomendaría buscar ayuda ante cualquier problema y evitar una salida que pudiera poner en riesgo su vida.

"Que si tiene un problema, que busquemos otras salidas", señaló.

A otros jóvenes que atraviesen momentos difíciles, les pidió buscar apoyo de personas mayores o con experiencia y encontrar otras formas de desahogarse.

"La vida es muy bonita", afirmó.

Victoria Vela trabaja en Monclova desde febrero para una constructora dedicada a la elaboración de casas, donde realiza labores relacionadas con puertas, vidrios y aluminio.

Es padre de un niño de dos años y señaló que, por ahora, permanecerá aproximadamente cuatro años en Monclova.

Aunque dijo que la ciudad le gustó, reconoció que la experiencia lo dejó con una sensación distinta.

"Me siento raro. Nunca me había pasado esta situación", comentó.