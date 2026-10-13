Castaños recibe más de 39 millones para obras de infraestructura y servicios básicos

Castaños, Coah.- Con una inversión superior a los 39 millones de pesos, el gobernador del estado Manolo Jiménez Salinas y la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora pusieron en marcha el programa "En Equipo le Entramos", mediante el cual se desarrollarán obras de infraestructura urbana, servicios básicos, rehabilitación de caminos rurales y mejoramiento de espacios públicos.

El programa contempla acciones de pavimentación, recarpeteo y bacheo, con una inversión superior a los 7.8 millones de pesos; ampliación de las redes de agua potable y drenaje, con más de 4 millones; así como trabajos de electrificación y alumbrado público, con 1.5 millones de pesos. Asimismo, se destinarán 4.5 millones de pesos a la rehabilitación de caminos ejidales, con el propósito de continuar atendiendo las necesidades de las comunidades rurales del municipio.

Como parte de este arranque, también se anunció la inversión para rehabilitar el campo sintético número uno de los Campos de la Estación, una petición que durante más de nueve años habían planteado deportistas del municipio, obra que busca mejorar las condiciones de las instalaciones deportivas y ofrecer espacios adecuados para que niñas, niños, jóvenes y adultos practiquen actividades físicas y de convivencia.

Durante el evento, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el respaldo brindado a Castaños y destacó que la coordinación entre ambos niveles de gobierno permite convertir las necesidades de la población en obras y acciones concretas.

Señaló que estas inversiones contribuirán a contar con calles en mejores condiciones, colonias más iluminadas, servicios públicos eficientes, caminos rurales rehabilitados y espacios dignos para las familias.

La presidenta municipal también subrayó que las obras representan el cumplimiento de compromisos establecidos con la ciudadanía, al reiterar que su administración mantiene el compromiso de escuchar las peticiones de la población y trabajar para atenderlas.

Indicó que en este programa se está invirtiendo el 30 % de todo el presupuesto anual del municipio, lo que es posible gracias al trabajo en equipo para poder llevar más proyectos de obra a los distintos sectores de la comunidad.

"Porque cuando hacemos equipo llegan más obras, llegan más programas y más oportunidades para nuestra gente", expresó, al reconocer la disposición del Gobierno del Estado para trabajar de manera coordinada con el municipio.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas comentó que junto a la presidenta municipal Yesica Sifuentes se han realizado muchas obras, demostrando que el trabajo en equipo da mejores resultados.

"Todo lo que vamos a hacer son cosas muy importantes para la comunidad, las que ustedes nos fueron pidiendo, por ejemplo esta cancha, la plaza que se va a construir, los pavimentos y recarpeteos, el programa de bacheo, la techumbre del Cecytec, y muchos proyectos que son el sentir y pensar de nuestra gente", destacó el edil.

En el arranque estuvieron presentes el gobernador Manolo Jiménez Salinas; la diputada electa Cristina de la Cruz; Jorge Alberto Quiñones, coordinador de Mejora Coahuila; Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro; José Serna, delegado regional de Mejora Coahuila, y Aldo Bernal, delegado municipal de Mejora.