Exigen en IMSS salario digno y más insumos

Trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exigieron un aumento salarial de al menos el nivel de la inflación, el abastecimiento de medicamentos e insumos, más personal y mejores condiciones de jubilación, como parte de una movilización nacional realizada este martes.

Diana Lucía Rodríguez Sánchez, enfermera general clínica del Hospital General de Zona (HGZ) número 1 y representante de los manifestantes en Saltillo, señaló que algunos empleados tienen un sueldo base inferior al salario mínimo, por lo que demandan que el incremento se aplique directamente a sus percepciones salariales.

La protesta también busca atender las carencias de personal e infraestructura en las unidades médicas, así como establecer un régimen de jubilaciones y pensiones y frenar lo que los inconformes denominan una "ley mordaza".

Rodríguez Sánchez indicó que la movilización se desarrolló de manera escalonada para mantener en funcionamiento las unidades médicas y evitar la suspensión de los servicios. Explicó que mientras algunos trabajadores participaron en la protesta, otros permanecieron en sus puestos.

La representante estimó que en Coahuila hay más de 15 mil trabajadores sindicalizados y que a nivel nacional suman más de medio millón.

Además de las demandas laborales, Rodríguez Sánchez cuestionó la actuación de la dirigencia sindical local y aseguró que no han encontrado respuesta a sus solicitudes de respaldo.

Recordó que la semana anterior realizaron una marcha en la que esperaban la presencia de su secretario general, el doctor Anastasio, conocido como "doctor Tacho", pero afirmó que no acudió.

La enfermera señaló que los trabajadores votaron por él porque lo consideraban una opción de cambio, por lo que ahora le piden que respalde sus exigencias. Añadió que han mantenido un plantón afuera de las instalaciones sindicales sin que, según su versión, el dirigente se haya presentado a brindarles apoyo.

También pidió al director general del IMSS, Zoé Robledo, mantenerse al margen de las votaciones sindicales y evitar cualquier presión sobre los trabajadores. Sostuvo que el voto debe ser libre y secreto.

Rodríguez Sánchez afirmó que existen inconformidades con la organización del proceso y que se presentaron impugnaciones por presuntas irregularidades en los plazos y procedimientos. Estas acusaciones corresponden a la versión de la representante y no fueron corroboradas de manera independiente.

La enfermera insistió en que el incremento salarial debe aplicarse al sueldo base y no a las Afores, pues consideró que las modificaciones relacionadas con este esquema afectaron las condiciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo.

Asimismo, demandó la realización de un congreso sindical extraordinario para que la base trabajadora pueda exponer sus inconformidades y discutir asuntos de alcance nacional. Indicó que solicitaron esta convocatoria a Olivos, pero no obtuvieron una respuesta favorable.

Entre las prioridades del movimiento, reiteró, están el aumento salarial acorde con la inflación, el abasto de medicamentos, la contratación de personal, la mejora de la infraestructura médica y un régimen de jubilaciones y pensiones que responda a las exigencias de los trabajadores.

Como parte de la movilización, los trabajadores anunciaron un recorrido por las calles Becerra, Allende, Aldama y Acuña, para continuar por la calzada Antonio Narro y Luis Gutiérrez, hasta llegar a la calle De la Fuente, donde tenían previsto concentrarse y cerrar la circulación.

Rodríguez Sánchez señaló que las siguientes acciones dependerán de los resultados de las votaciones sindicales y de la respuesta que reciban a sus demandas.

Los manifestantes sostuvieron que su movimiento busca mejorar las condiciones laborales del personal del IMSS y garantizar que las unidades médicas cuenten con los recursos necesarios para atender a los derechohabientes.