Accidente en obra del IMSS en Saltillo deja un trabajador sin vida

SALTILLO, COAH.- Un trabajador de la construcción murió la mañana de este martes 13 de octubre tras caer desde una altura aproximada de ocho metros mientras laboraba en la construcción del Hospital General Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas en la obra ubicada en el cruce de Eje 5 y Pedro Torres, en el perímetro del Centro Metropolitano, donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está a cargo de los trabajos de edificación.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al lugar y confirmaron que el trabajador ya no tenía signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo, como primeros respondientes, y personal de la Fiscalía General del Estado se presentaron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Peritos de la Fiscalía procesaron la escena y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del trabajador ni han precisado las circunstancias en las que ocurrió la caída.

Asimismo, se espera una inspección de Protección Civil para verificar las condiciones de seguridad en la obra. Las causas del accidente permanecen bajo investigación.