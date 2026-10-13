San Buenaventura ofrece mastografías gratuitas: jornada de salud para mujeres

San Buenaventura, Coah.– La cultura de la prevención y promover el cuidado de la salud de las mujeres es un objetivo del DIF Municipal de San Buenaventura; por ello, realizó pláticas de concientización sobre el cáncer de mama, encabezadas por la presidenta honoraria, maestra Niria Isabel Ayala Mata, con el acompañamiento del alcalde, licenciado Jesús Javier Flores Rodríguez.

Durante esta jornada, se destacó la importancia de la autoexploración, la detección oportuna y la realización de estudios médicos preventivos, además de fomentar la participación de las familias en el acompañamiento emocional de las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

Durante la plática se invitó a las mujeres del municipio a participar en la jornada de mastografías gratuitas que se realizará el próximo 27 de octubre en la Plaza Principal, una oportunidad para priorizar su salud y acceder a estudios que pueden marcar la diferencia en la detección temprana del cáncer de mama.

En su mensaje, la presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala Mata, reiteró la importancia de generar conciencia sobre el cuidado de la salud femenina y fortalecer las redes de apoyo familiar, reconociendo que la prevención y el acompañamiento son fundamentales para enfrentar esta enfermedad.

Por su parte, la licenciada Lucy Franco, directora de la Fundación Unamos Nuestros Lazos, reconoció el compromiso de las asistentes y destacó que la lucha contra el cáncer de mama es una responsabilidad compartida.

Señaló que la campaña rosa representa mucho más que un símbolo, pues es un llamado a la autoexploración, la valentía, la fortaleza y la fe, valores que acompañan a las mujeres en cada etapa de su lucha.

Uno de los momentos más significativos fue el testimonio de Marissa Rodríguez, sobreviviente de cáncer de mama, quien rindió homenaje a todas las mujeres guerreras que continúan enfrentando esta enfermedad y recordó que la detección oportuna salva vidas.

La jornada contó también con la presencia de la doctora María Teresa Mijares, de la Clínica 51, quien participó en estas actividades de concientización, así como del profesor Jean Pérez, coordinador de Mejora Coahuila.

Como parte de esta campaña de prevención, las pláticas continuarán en la colonia Lindavista y el miércoles en el ejido San Antonio de la Cascada, acercando información y orientación a más mujeres de San Buenaventura.