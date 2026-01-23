DIF Monclova abre registro para Bodas Comunitarias: Mavi Sosa

Un total de 30 parejas se han registrado hasta el momento para participar en el programa de Bodas Comunitarias, informó Mavi Sosa, presidenta del DIF Monclova, quien destacó que desde hace diez días se mantiene activa la recepción de papelería.

La funcionaria señaló que actualmente el personal del DIF se encuentra enfocado en la revisión y recepción de documentos para que todo esté listo en tiempo y forma.

La papelería se recibe en las oficinas del DIF Monclova, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Sosa explicó que aún se afinan detalles para anunciar de manera oficial la fecha, sede y dinámica de las Bodas Comunitarias de este año, ya que se analiza la posibilidad de que el evento sea regional o que cada municipio lo realice de manera independiente. No obstante, aseguró que la celebración se llevará a cabo.

Indicó que de manera tentativa las Bodas Comunitarias podrían realizarse en la tercera semana de febrero, y agregó que debido a la buena respuesta ciudadana se abrió nuevamente cupo para 30 parejas. "Estamos trabajando en la organización, yo creo que la próxima semana ya tendremos más detalles", comentó.

La presidenta del DIF reiteró que el programa está abierto a todos los ciudadanos de Monclova, incluyendo parejas del mismo sexo, siempre y cuando cumplan con los requisitos de papelería establecidos.

Finalmente, señaló que aún hay espacios disponibles, aunque advirtió que estos suelen llenarse rápidamente. Además, informó que se cuenta con un precio especial en laboratorios, con un costo de 270 pesos por pareja para los estudios requeridos.