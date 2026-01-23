Marcela Mendoza toma protesta como presidenta de AMJE en Monclova

La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMJE) formalizó la apertura de su representación en Monclova, con la toma de protesta de Marcela Mendoza Camero como presidenta fundadora. Este evento marca un hito para la región, pues busca consolidar una plataforma donde las empresarias locales no solo intercambien proyectos, sino que se conviertan en el motor principal de la economía regional a través de la creación de empleos y el fortalecimiento de negocios formales.

Un dato fundamental que resonó en el evento es que las mujeres representan el 52% de la población en México. Esta cifra no es solo un número, sino el reflejo de una fuerza laboral y social que sostiene al país. Como se mencionó en la ceremonia, la gran mayoría de este porcentaje está activamente inmersa en la productividad, demostrando que el desarrollo de México depende directamente de la inclusión y el impulso del talento femenino en todos los sectores.

La AMJE destacó que su fuerza reside en la diversidad: desde empresarias con décadas de trayectoria hasta jóvenes con una visión digital avanzada. Además de su rol en los negocios, se subrayó que las mujeres cumplen múltiples funciones como líderes, madres y ciudadanas que contribuyen al gasto público y al bienestar de sus comunidades. La organización dejó claro que, ante los desafíos económicos, las mujeres no se detienen, sino que proponen soluciones y avanzan con una visión ética y humana.

Finalmente, se anunció que Coahuila seguirá siendo el centro de atención empresarial con la Cumbre Nacional AMJE 2026, que se llevará a cabo en Saltillo del 7 al 11 de octubre. Con la nueva oficina en Monclova y eventos de esta magnitud, se busca que el 52% de la población que representan las mujeres tenga las herramientas necesarias para liderar la agenda económica y social de los próximos años, inspirando a nuevas generaciones a sumarse a la actividad productiva.