Desaparece Juan Frías Vigil tras ser deportado de USA

Familiares y ciudadanos de la Región Carbonífera mantienen activa la búsqueda de Juan Frías Vigil, originario de Sabinas, Coahuila, luego de que se perdiera contacto con él tras haber sido deportado recientemente de los Estados Unidos hacia el estado de Tabasco.

De acuerdo con la información difundida por sus familiares, el hombre habría viajado acompañado de otra persona también deportada, quien señaló que lo dejó en una central de autobuses con la intención de que regresara a Coahuila. Sin embargo, desde ese momento no se volvió a tener información sobre su paradero.

Los familiares indicaron que previamente enviaron un apoyo económico para facilitar su traslado, recurso que presuntamente fue cobrado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a nombre de Gerardo Franco Reséndiz, persona que supuestamente acompañaba a Juan Frías Vigil durante el trayecto.

Ante la incertidumbre y preocupación por su desaparición, sus seres queridos solicitaron el apoyo de la ciudadanía para compartir la información en redes sociales y aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo. También pidieron difundir la publicación en grupos locales de Atizapán de Zaragoza y zonas cercanas, con el fin de ampliar el alcance de la búsqueda.

La familia reiteró el llamado a la solidaridad ciudadana, destacando que cualquier información puede ser vital para dar con el paradero de Juan Frías Vigil y lograr que regrese sano y salvo con sus seres queridos.