Volcadura de Tráiler con Tierra Movilizó a Cuerpos de Emergencia en la Estatal 23

Sabinas, Coahuila.- Un tráiler cargado con tierra volcó al mediodía de este miércoles sobre la carretera estatal 23, en el tramo Sabinas-Juárez, a la altura del kilómetro 6, cerca de la obra en construcción de la nueva autopista en el ejido Guadalupe Victoria, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad terminó volcada a un costado de la carpeta asfáltica por causas que no habían sido confirmadas oficialmente. Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Conductores que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades luego de observar el tráiler fuera del camino, situación que generó precaución entre automovilistas debido a la cercanía de maquinaria y trabajos de construcción en ese sector de la carretera estatal.

El accidente ocurrió en el kilómetro 6 de la carretera estatal 23, cerca de una obra en construcción.

Elementos de seguridad y personal de apoyo acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, además de coordinar las labores para retirar la unidad y mantener la circulación bajo control mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Las autoridades recomendaron precaución a los automovilistas en el tramo afectado por la volcadura.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas conducir con precaución en este tramo carretero, particularmente en áreas donde continúan las obras de construcción de la nueva autopista, debido al constante tránsito de unidades de carga pesada y maquinaria.