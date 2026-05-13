Jesús Pimentel Martínez llama a la unidad en la UAdeC

NUEVA ROSITA, COAH.- En gira de trabajo por la Región Carbonífera, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Mtro. Jesús Octavio Pimentel Martínez, lanzó un llamado a las y los candidatos de todos los Partidos Políticos para que permitan a docentes y universitarios seguir trabajando al interior de la institución.

Señaló que es necesario poner por encima de cualquier interés personal los intereses de los estudiantes.

Hizo también un exhorto a los universitarios para mantener la unidad, trabajar en equipo. "Yo entiendo que podemos tener miles de diferencias ideológicas y de otro tipo", pero subrayó que dentro de la Universidad Autónoma de Coahuila se debe seguir adelante con la labor académica y administrativa.

"Ahorita que se viven momentos de efervescencia política al exterior, lo entendemos", expresó, reiterando que después del horario laboral cada quien puede realizar lo que considere pertinente, respetando los tiempos y espacios de la comunidad universitaria.

Nosotros, dijo, -atenderemos las indicaciones de la autoridad electoral, si ellos nos piden que abramos las puertas de la institución a alguna acción, lo haremos con mucho gusto, siempre y cuando la autoridad electoral lo solicite-.

De ahí en fuera, pues ya les comunicamos a los partidos políticos que, en la Universidad, tenemos mucha chamba que hacer y que respetamos el trabajo que ellos están haciendo, solo que, ya al interior de la institución, pedirles que nos den chanza de seguir jalando.

"Entendemos que las grillas no caben en la UAC, por ende, el compromiso es seguir adelante para bien de los universitarios", concluyó el rector.