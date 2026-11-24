San Buenaventura, Coah.– Con orgullo por la historia educativa y el compromiso de formar nuevas generaciones, el Ayuntamiento de San Buenaventura acompañó a directivos, docentes, alumnos y padres de familia en la celebración del 39 aniversario del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 209 "Gral. Bruno Neira González".

Durante la ceremonia conmemorativa, la directora del plantel, Wendy Karina Sánchez Mejía, expresó su satisfacción por alcanzar 39 años de historia, esfuerzo y excelencia educativa, y agradeció la presencia del alcalde Javier Flores Rodríguez y de los integrantes del Cabildo, quienes han sido parte del acompañamiento institucional a favor de la educación.

Destacó que el CBTA 209 ha sido mucho más que un espacio de enseñanza, pues representa un segundo hogar donde el conocimiento, la amistad y los valores se unen para formar no solamente técnicos capacitados, sino ciudadanos comprometidos con su comunidad.

Por su parte, el alcalde Javier Flores Rodríguez felicitó a toda la comunidad educativa y deseó éxito a los estudiantes, así como reconocimiento a los maestros que, a lo largo de casi cuatro décadas, han dejado huella en la formación académica y personal de miles de jóvenes.

El edil señaló a la directora Wendy Sánchez la importancia de esta conmemoración, porque permite reconocer el esfuerzo y la vocación de los docentes que han dedicado años de servicio a la institución, así como la confianza de los padres de familia que han elegido esta preparatoria para la educación de sus hijos.

Asimismo, destacó el valor de la formación que ofrece el bachillerato tecnológico agropecuario, al brindar herramientas académicas y conocimientos técnicos que abren oportunidades para el desarrollo de los jóvenes.

En esta celebración se reconoció que detrás de cada generación existen historias de esfuerzo, dedicación y trabajo compartido entre maestros, alumnos y familias, quienes han contribuido a consolidar el prestigio educativo del CBTA 209.