Saltillo, Coah. - Al poner en marcha los trabajos de recarpeteo del bulevar Jesús Valdés Sánchez, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se invierten 240 millones de pesos para la rehabilitación de vialidades en la ciudad.

Díaz González apuntó que, a través del esquema "En Equipo le Entramos", se realizan proyectos de repavimentación y bacheo en vialidades principales, así como al interior de las colonias de todos los sectores de Saltillo.

"En equipo con el gobernador Manolo Jiménez seguimos sumando esfuerzos y recursos para mejorar las vialidades y los servicios públicos, llevando más obras y mejores resultados a las familias de Coahuila. En equipo seguimos cumpliendo", comentó el alcalde Javier Díaz.

El edil comentó que algunas de las vialidades que se estarán repavimentando son el periférico Luis Echeverría Álvarez, el bulevar Venustiano Carranza, el bulevar Morelos, el bulevar El Minero y la avenida Antonio Cárdenas, por mencionar algunas.

Agregó que, con la rehabilitación del bulevar Jesús Valdés Sánchez, se benefician de manera directa habitantes de colonias como Oceanía, Europa, América, Valle de las Flores, Florida, Bonanza y Praderas, entre otras.

El director de Infraestructura y Obra Pública del municipio, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que la repavimentación del bulevar Jesús Valdés Sánchez se realizará entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en un tramo de 1.3 kilómetros, con una inversión de casi 15.5 millones de pesos.

Explicó que los trabajos se realizarán en los carriles centrales, con el fresado o retiro de la superficie actual, limpieza, aplicación de riego de liga, colocación del nuevo asfalto e instalación de señalamientos viales.

En representación de las y los beneficiarios de esta obra, María Lucila Aguilar Díaz agradeció al alcalde Javier Díaz González y al gobernador Manolo Jiménez Salinas por estas mejoras a las vialidades.

"Por el uso diario, la vialidad Jesús Valdés Sánchez ya estaba muy desgastada. Hoy nos da gusto que hayan atendido esta necesidad, gracias por voltear a ver este sector", comentó Aguilar Díaz.

En el evento también estuvieron la diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez; Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; el regidor Eduardo Morelos Jiménez; así como integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales, representantes de la iniciativa privada, vecinas y vecinos del sector.