SALTILLO, Coah. - Las bajas temperaturas permanecerán en Coahuila durante los próximos tres días, con mínimas cercanas a los 4 grados centígrados y máximas de 11 grados, debido a una masa de aire polar que continuará estacionada sobre la entidad.

Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil del estado, informó que, aunque el frente frío número 8 ya atravesó el territorio coahuilense, sus efectos persistirán durante los siguientes días.

El funcionario señaló que se esperan condiciones similares a las registradas este martes, principalmente durante las noches y madrugadas. Para el viernes se prevé un incremento en las temperaturas, con máximas de hasta 19 grados centígrados, aunque también existe probabilidad de lluvia.

La comunidad de Los Lirios, en el municipio de Arteaga, registró la temperatura más baja de Coahuila, con menos 4 grados centígrados.

Durán explicó que esta localidad suele presentar los registros más fríos durante los sistemas invernales debido a sus condiciones geográficas y a su cercanía con el Cerro de la Viga, cuya elevación supera los 3 mil 400 metros sobre el nivel del mar.

Además del descenso térmico, se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y mañana en municipios de la región sureste, principalmente Saltillo, Ramos Arizpe, General Cepeda y Parras.

Ante estas condiciones, Protección Civil llamó a la población a mantener las medidas preventivas y extremar precauciones al conducir, especialmente durante las primeras horas del día.

El estado mantiene habilitados más de 100 albergues en sus cinco regiones, con capacidad conjunta para recibir a cerca de 10 mil personas. Estos espacios cuentan con catres, colchonetas, cobijas y otros artículos para atender a quienes necesiten resguardarse del frío.

Los ayuntamientos tienen a su cargo proporcionar bebidas y alimentos calientes a las personas que acudan a los refugios. Hasta el momento de la entrevista, las autoridades no tenían reportes de personas alojadas en estos espacios.

El subsecretario indicó que existe coordinación permanente con los 38 municipios, por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para atender las contingencias relacionadas con la temporada invernal.

El protocolo de atención permanecerá activo hasta el 15 de mayo de 2027, luego de iniciar el 15 de septiembre. Para esta temporada, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica 56 frentes fríos en el país.

La ciudadanía que requiera apoyo o resguardo puede comunicarse al número de emergencias 911.