SALTILLO, Coah. - El alcalde Javier Díaz González destacó la coordinación con el gobierno de Coahuila para impulsar obras de infraestructura, atraer inversiones y fortalecer la seguridad en Saltillo, tras el tercer informe de resultados del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El edil señaló que el trabajo conjunto entre ambas administraciones ha permitido combinar esfuerzos y recursos para desarrollar proyectos y programas orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital.

Entre las obras que destacó se encuentran la modernización y ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero, entregada hace algunos días, así como la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza y la construcción del bulevar Las Torres, ahora denominado Arturo Dávila.

También mencionó el desarrollo de Expo Coahuila y la llegada de inversiones empresariales, como la de Siglo, a Saltillo y la región Sureste, que contribuyen a la generación de empleos.

En materia de seguridad, Díaz González afirmó que el municipio mantiene una coordinación diaria con el gobierno estatal para preservar la tranquilidad de las familias y continuar consolidando a Saltillo como una de las ciudades más seguras del país.

El alcalde felicitó a Manolo Jiménez por sus tres años de gobierno y reconoció los resultados presentados durante su informe, particularmente los compromisos cumplidos y las acciones que, de acuerdo con el mandatario, han tenido impacto en la calidad de vida de los coahuilenses.

Díaz González aseguró que la colaboración entre ambos gobiernos continuará durante el resto de su administración, mediante una estrategia de trabajo conjunto en obras, programas y distintas acciones para beneficio de la población.