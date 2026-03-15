Adolescentes de Frontera son atendidos por problemas de conducta

FRONTERA, COAHUILA.- Dos adolescentes de 13 y 14 años de edad, originarios de Frontera, fueron canalizados al Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) tras detectarse problemas de conducta y consumo de sustancias tóxicas, informó la coordinadora de Policía Escolar, Antonia Rodríguez.

La funcionaria explicó que ambos casos fueron detectados durante labores de seguimiento y vigilancia en instituciones educativas, por lo que se determinó brindarles atención especializada para tratar la problemática y evitar que la situación escale.

Rodríguez señaló que en muchos casos los propios padres de familia se sorprenden cuando se enteran de las conductas de sus hijos, ya que desconocen lo que ocurre en su entorno cotidiano.

"Nosotros les pedimos cinco minutos para que estén con sus hijos, los apapachen, los revisen, les digan cómo les fue, ya que muchas veces necesitan amor, cariño y comprensión", expresó.

La coordinadora de Policía Escolar hizo un llamado a los padres de familia para que mantengan una comunicación constante con sus hijos y les brinden palabras de aliento, además de reconocerlos por sus esfuerzos en la escuela y en su vida diaria.

Indicó que, lamentablemente, en algunos casos los padres desconocen incluso si sus hijos asistieron a clases, si comieron durante el día o dónde se encuentran después de salir de la escuela, por lo que insistió en la importancia de fortalecer la convivencia familiar para prevenir conductas de riesgo entre los adolescentes.