IMSS actualiza pensiones para 43 adultos mayores en México

Tras reclamar un cálculo incorrecto en sus pensiones, 43 adultos mayores lograron ganar una demanda contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que les permitirá recibir una actualización en sus pagos mensuales y un retroactivo de entre 50 y 70 mil pesos por persona.

La información fue dada a conocer por Griselda Arreguín, quien junto con Raymundo Romo ha acompañado a los pensionados en la gestión para obtener pensiones justas.

Arreguín explicó que esta es la segunda ocasión en que brindan apoyo a adultos mayores, quienes realizaron su audiencia virtual con el Centro Federal de Conciliación Laboral. Para ello, se les facilitó equipo de cómputo y conexión a internet con el fin de que pudieran participar en el proceso.

Detalló que la demanda se originó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera una controversia constitucional en la que determinó que el IMSS realizaba un cálculo incorrecto en algunas pensiones. En ese sentido, señaló que el activista Raymundo Romo ha impulsado la corrección de estos cálculos para beneficiarios que se pensionaron bajo la llamada Ley del 73. Como ejemplo, explicó que, si un pensionado recibía 3 mil pesos mensuales, ahora la pensión ascendería a 3 mil 450 pesos. Además de la actualización mensual, los beneficiarios recibirán un pago retroactivo correspondiente al periodo de 2017 a 2026, que en promedio será de entre 50 mil y 70 mil pesos por persona.

La primera audiencia virtual tuvo como objetivo certificar la identidad de los solicitantes mediante su credencial de elector, mientras que la segunda sesión se programó para el 25 de marzo, fecha en la que el representante del Seguro Social presentará los convenios y propuestas de pago para cubrir tanto la actualización de las pensiones como las retroactividades.

Arreguín destacó que este proceso representa un avance importante para los pensionados, ya que anteriormente la única vía para obtener la actualización de la pensión era mediante una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, procedimiento que podía prolongarse por años. Sin embargo, tras las reformas laborales recientes, ahora es posible alcanzar acuerdos por la vía administrativa, lo que agiliza la resolución de estos casos.