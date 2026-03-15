Saldo blanco en Arreada Múzquiz 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con un ambiente de fiesta y seguridad garantizada, la Segunda Edición de la Arreada Múzquiz 2026 concluyó con saldo blanco, informó el licenciado José Ponce Sánchez, director del Mando Coordinado.

El evento reunió a cientos de asistentes provenientes de diferentes lugares de la Carbonífera, del Estado y la Unión Americana, quienes disfrutaron de las actividades en completa tranquilidad.

La autoridad destacó que, se contó con el respaldo total del Gobierno del Estado, así como con la coordinación de diversas corporaciones de los 3 niveles de gobierno.

Se giraron instrucciones precisas para asegurar el orden, y se desplegó un operativo que incluyó a la Policía de Acción y Reacción, Policía Civil de Coahuila, Fiscalía del Estado, Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil, SEDENA y el Grupo Especial de Fiscalía (GREC).

Gracias a esta amplia presencia de fuerzas de seguridad y de emergencia, el evento se desarrolló sin incidentes, lo que permitió que los asistentes disfrutaran plenamente de las actividades programadas.

Ponce Sánchez subrayó que los resultados fueron excelentes y que la coordinación interinstitucional fue clave para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

El director del Mando Coordinado resaltó que las personas respondieron de manera positiva, participando con entusiasmo y respeto. "Lo más importante es que la gente se divirtió y convivió en paz, ese es el objetivo de este tipo de celebraciones", expresó.

Finalmente, reiteró que Coahuila se distingue por ser un estado seguro, lo que permite que eventos como la Arreada Múzquiz 2026 se realicen en un ambiente de armonía.

Con ello, se fortalece la confianza de la población y se impulsa la tradición de este Pueblo Mágico, consolidando a Múzquiz como un referente de cultura y seguridad en la región.