Inauguran Liga de Béisbol Veteranos: homenaje a Sebastiano Villanueva

Villa de Palaú, Coah.- Con la participación de destacados equipos y peloteros de gran trayectoria, se llevó a cabo la inauguración de la Liga de Béisbol Veteranos "Enrique Zamarrón" edición #15 temporada 2026, dedicada en esta ocasión a Sebastiano Villanueva Jiménez y Sergio Ocura Moreno, reconociendo su aportación al béisbol local.

En representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, asistió el Profesor Gerardo Múzquiz, Director de Fomento Deportivo, quien dirigió el mensaje a los jugadores y aficionados, además de realizar la declaratoria inaugural de la nueva temporada.

La Liga de Béisbol Veteranos 'Enrique Zamarrón' arranca su edición número 15 con un homenaje a figuras locales.

Durante el evento, el Profesor Ernesto Martínez, Coordinador Deportivo del Béisbol Municipal, fue el encargado de realizar la toma de protesta a todos los jugadores participantes, exhortándolos a competir con disciplina, respeto y espíritu deportivo.

En el presidium también estuvieron presentes Enrique Zamarrón, Sergio Ocura, Sebastián Villanueva, Luis Alberto Pecina y Artemio Marentes, junto a otros peloteros de gran trayectoria que han dejado huella en el béisbol de la región.

En esta edición participan los equipos:

· Aztecas

· Bravos

· Indios

· Potros de Esperanzas

El evento inaugural contó con la presencia de autoridades y peloteros destacados de la región.

Durante la ceremonia también se realizó la premiación correspondiente a la temporada 2025, reconociendo a los jugadores y equipos más destacados:

· Campeón Pitcher: Alejandro Castro

· Campeón Pitcher: Jorge Luis Ramos

· Campeón de Bateo: Federico Aguilar

· Subcampeón: Potros de Esperanzas

· Campeón: Indios

· Reconocimiento al homenajeado: Sebastián Villanueva

Se entregó material deportivo a los equipos participantes, fortaleciendo el desarrollo del béisbol en el municipio.

Además, como parte del impulso al deporte, se entregó material deportivo a cada uno de los equipos participantes, fortaleciendo así el desarrollo del béisbol en el municipio.

Con este arranque oficial, el Gobierno Municipal de Múzquiz refrenda su compromiso de seguir impulsando el deporte, la convivencia familiar y el desarrollo de las ligas locales, fomentando espacios de sana competencia para los deportistas de la región.