Yesica Sifuentes entrega minisplit en el aniversario del CECyTEC Castaños

Castaños, Coah.– En el marco de la celebración por el 32 aniversario del CECyTEC Castaños, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora participó en los festejos y entregó un minisplit para contribuir a mejorar las condiciones de las y los estudiantes.

Durante el evento conmemorativo, autoridades educativas, docentes, estudiantes e invitados especiales celebraron más de tres décadas de historia de una institución que ha sido parte fundamental de la formación académica y profesional de distintas generaciones de jóvenes castañenses.

En su mensaje, la presidenta municipal Yesica Sifuentes destacó la importante trayectoria del CECyTEC Castaños y reconoció el trabajo que, durante 32 años, han realizado docentes y personal de la institución para sembrar conocimientos, valores y herramientas que hoy se reflejan en el desarrollo de quienes han pasado por sus aulas.

Sifuentes Zamora compartió además el especial cariño que mantiene por esta institución, al recordar que ella misma cursó sus estudios en el plantel, por lo que reconoció el significado que tiene regresar ahora como alcaldesa para refrendar su respaldo a la comunidad educativa.

La alcaldesa recordó a las y los jóvenes la importancia de mantenerse firmes en sus objetivos y continuar preparándose para alcanzar sus metas personales y profesionales.

"Fíjense metas y luchen intensamente por cada una de ellas, porque nada es imposible. Habrá ocasiones en que las cosas se compliquen, pero con determinación, insistencia, trabajo y esfuerzo podrán llegar a donde ustedes se lo propongan", señaló la edil.

Como parte de su participación en el aniversario, las autoridades municipales entregaron un minisplit solicitado por la dirección del plantel, reafirmando la disposición de trabajar de manera coordinada con las instituciones educativas.

Asimismo, informó que continuará respaldando las gestiones para atender otras necesidades prioritarias de la institución, entre ellas el proyecto de una techumbre que permita mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades escolares y proteger a la comunidad educativa de las altas temperaturas.

El trabajo coordinado entre directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y autoridades permite avanzar en la atención de las necesidades de las instituciones y generar mayores beneficios para la comunidad.

Finalmente, la presidenta municipal felicitó a toda la familia del CECyTEC Castaños por sus 32 años de historia y reiteró su compromiso de seguir acompañando a una institución que ha contribuido a la formación de generaciones y al desarrollo del municipio.