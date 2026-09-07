Descuentos en trámites vehiculares en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La Administración Fiscal de Coahuila exhortó a los propietarios de vehículos con placas de otras entidades a aprovechar la venta nocturna del 17 al 19 de septiembre para registrar sus unidades en el estado y acceder a los beneficios de la campaña.

Jesús María Morales Padilla, administrador fiscal de Coahuila, informó que durante esos tres días habrá descuentos y facilidades para realizar trámites relacionados con derechos de control vehicular, expedición y renovación de placas, así como tenencia.

El funcionario destacó que la jornada representa una oportunidad para quienes mantienen vehículos con matrícula foránea, particularmente aquellos que son utilizados de manera permanente en Coahuila, para cambiar su registro y obtener placas del estado.

Morales Padilla explicó que las Recaudaciones de Rentas ampliarán sus horarios de atención durante la campaña. Además, los contribuyentes podrán realizar trámites mediante las plataformas digitales de la Administración Fiscal, disponibles las 24 horas.

En Ramos Arizpe, las oficinas permanecerán abiertas de las 9:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche, como parte del esquema de atención extendida implementado durante la venta nocturna.

Otro de los beneficios consiste en la ampliación del plazo para efectuar los pagos. Quienes generen sus formatos durante los días 18 y 19 de septiembre podrán cubrir el monto correspondiente hasta el 30 de septiembre.

El administrador fiscal llamó a los propietarios a revisar su situación y aprovechar las condiciones especiales de la jornada para regularizar sus vehículos. En el caso de automóviles con placas de otros estados, reiteró la invitación a considerar el cambio de registro a Coahuila.

La estrategia, señaló, también pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales al ofrecer alternativas de atención fuera de los horarios habituales y mediante herramientas digitales.