Prevén empleos y actividad económica por explotación de gas

La explotación de gas podría convertirse en un detonante económico para Monclova y la región, con generación de empleos y mayor actividad para distintos sectores de servicios, afirmó Humberto Prado, presidente de la CMIC Monclova.

"Yo creo que va a haber trabajo suficiente como para que gente de otras partes vaya ahora a regresar otra vez para acá", señaló.

Prado explicó que el impacto no se limitaría a las actividades relacionadas directamente con la explotación del gas, ya que también se requerirán servicios como hoteles, restaurantes y lavanderías para atender al personal.