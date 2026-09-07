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Coahuila

Prevén empleos y actividad económica por explotación de gas

Humberto Prado, presidente de la CMIC Monclova, indicó que el proyecto generará empleos y beneficiará a servicios como hoteles y restaurantes.

Por Gerardo Martínez - 07 septiembre, 2026 - 04:58 p.m.
Humberto Prado, presidente de la CMIC Monclova, destacó el potencial económico de la explotación de gas en la región.
Humberto Prado, presidente de la CMIC Monclova, destacó el potencial económico de la explotación de gas en la región.
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      La explotación de gas podría convertirse en un detonante económico para Monclova y la región, con generación de empleos y mayor actividad para distintos sectores de servicios, afirmó Humberto Prado, presidente de la CMIC Monclova.

      "Yo creo que va a haber trabajo suficiente como para que gente de otras partes vaya ahora a regresar otra vez para acá", señaló.

       

      Prado explicó que el impacto no se limitaría a las actividades relacionadas directamente con la explotación del gas, ya que también se requerirán servicios como hoteles, restaurantes y lavanderías para atender al personal.

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