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Coahuila

PRONNIF evaluará a hermanas de Alexander

La PRONNIF buscará conocer la situación psicoemocional de las hermanas de Alexander tras su fallecimiento.

Por Gerardo Martínez - 07 septiembre, 2026 - 04:56 p.m.
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      La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) buscará un acercamiento con la familia de Alexander, el niño de 11 años que falleció en Frontera, para evaluar la situación psicoemocional de sus hermanas y el entorno familiar.

       

      Martha Herrera, subprocuradora de la PRONNIF, informó que tienen conocimiento de que el menor tenía hermanas, aunque desconocen el rango de edad que tienen.

       

      Explicó que la dependencia busca realizar una intervención para evaluar el entorno familiar y la situación psicoemocional de las menores, así como determinar si requieren algún tipo de apoyo.

      " nos gustaría hacer una intervención a manera, pues, obviamente de evaluar el entorno, evaluar la situación psicoemocional de él.

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