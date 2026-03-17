San Buenaventura celebra su Desfile de Primavera el 19 de marzo

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – El Ayuntamiento de San Buenaventura, a través del Departamento de Educación y Cultura, invita a toda la ciudadanía a disfrutar del tradicional Desfile de Primavera, uno de los eventos más coloridos y esperados de la comunidad.

La celebración se llevará a cabo el próximo 19 de marzo a las 5:00 de la tarde, teniendo como punto de salida la Ciudad Deportiva, para culminar en las letras emblemáticas de "San Buenaventura", en la Plaza Principal.

Este desfile se ha consolidado como una de las festividades más vistosas del municipio, donde los protagonistas son los más pequeños: niñas y niños de nivel inicial, guarderías y preescolar, quienes participan con creativos vestuarios y carros alegóricos llenos de color, alegría y temática primaveral.

Con la participación de diversas instituciones educativas, se espera un recorrido lleno de entusiasmo, en el que las familias podrán disfrutar de un ambiente festivo que celebra la llegada de la primavera, promoviendo la convivencia y el desarrollo cultural desde la infancia.

El Gobierno Municipal extiende la invitación a todas las familias para que asistan y formen parte de esta gran fiesta, donde habrá sorpresas y un ambiente lleno de vida, tradición y alegría.