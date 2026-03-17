Clases a distancia para alumnos con faltas graves

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Servicios Educativos, Abraham Segundo, informó que en la Región Centro se han detectado entre seis y siete casos de alumnos que actualmente toman clases a distancia, luego de haber incurrido en faltas consideradas graves, como riñas y problemas relacionados con el consumo de bebidas.

Explicó que estas medidas forman parte de un protocolo que se activa en situaciones excepcionales, cuando los estudiantes incurren en conductas que ponen en riesgo la integridad dentro de los planteles.

"Por lo regular hay excepciones que hacemos cuando son faltas gravísimas; llevan un protocolo y clases a distancia por actos como meter objetos inadecuados a la escuela o participar en peleas", detalló.

El funcionario indicó que, antes de llegar a esta medida, se sigue un procedimiento que incluye evaluación del caso y, en caso de reincidencia, se opta por separar temporalmente al alumno del entorno escolar presencial.

Durante este periodo, los estudiantes continúan con su formación académica bajo la modalidad a distancia, además de recibir apoyo psicológico, acompañamiento por parte de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), así como seguimiento en sus actividades escolares.

Una vez cumplido el tiempo establecido y tras mostrar un cambio en su conducta, los alumnos pueden reincorporarse a clases presenciales.

Abraham Segundo precisó que la mayoría de estos casos se presenta en nivel secundaria y, aunque algunos incidentes han ocurrido fuera de las escuelas, no han pasado de agresiones físicas menores.

"Tenemos entre seis y siete casos en la región, no son muchos, pero es importante decirle a los padres de familia que hay sanciones; es mejor formar a los hijos con valores", concluyó.