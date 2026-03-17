Frontera: Sari Pérez destina 100 millones a obras públicas

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Pérez Cantú dio a conocer que se destinará una inversión conjunta de 100 millones de pesos entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para la ejecución de 26 obras a corto plazo en el municipio.

Al cierre del primer trimestre de 2026, la edil informó que actualmente se encuentran en el proceso de licitaciones, el cual calificó como una etapa cuidadosa debido a los trámites necesarios para garantizar la correcta asignación de los proyectos.

Indicó que se prevé que sea durante el mes de abril cuando comiencen a desarrollarse las obras correspondientes a este año, con gran beneficio para todos los fronterenses.

"Es una gran inversión y seguimos esforzándonos todos los días; continuamos con el bacheo y la recolección de basura, donde ya tenemos en funcionamiento los cuatro camiones, además del mantenimiento de luminarias", señaló.

Pérez Cantú detalló que, en una primera etapa, se contempla la realización de alrededor de 26 obras con una inversión municipal cercana a los 70 millones de pesos, cifra que se incrementará hasta alcanzar los 100 millones gracias al respaldo del Gobierno del Estado.

Finalmente, reiteró que estos proyectos buscan mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los habitantes de Frontera en el corto plazo, llegando a muchos sectores donde se tiene mayor necesidad.