Frontera celebra el Miércoles de Ceniza

FRONTERA, COAHUILA.- Con motivo del inicio de la Cuaresma, este miércoles se llevará a cabo la celebración del Miércoles de Ceniza en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, donde se invita a la comunidad católica a participar en la bendición e imposición de la ceniza.

El párroco José López Sandoval informó que las actividades comenzarán a las 8:00 de la mañana con la misa de bendición de la ceniza. Posteriormente, cada media hora se realizará la imposición hasta las 10:00 horas.

Detalló que después de ese horario continuará la imposición de ceniza cada 30 minutos hasta las 7:00 de la tarde, cuando se celebrará otra misa. Al concluir, se retomará nuevamente la imposición hasta las 9:00 de la noche, con el fin de brindar oportunidad a quienes no puedan acudir por la mañana.

"El significado es reconocer la reconciliación, la conversión y reconocernos humildes. La invitación es a que haya un verdadero arrepentimiento y hacer un acto de fe al Evangelio, porque detrás de ello hay un compromiso para un nuevo camino", expresó el sacerdote.

Indicó que este tiempo litúrgico representa una oportunidad para renovar el corazón y emprender un proceso de cambio espiritual, por lo que se espera una importante afluencia de fieles durante toda la jornada.

La parroquia reiteró la invitación a la comunidad para participar en esta celebración, considerada una de las más significativas dentro del calendario católico, al marcar el inicio del periodo de preparación rumbo a la Semana Santa.