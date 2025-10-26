Festival Cultural del Ballet Folclórico Coahuitl en Frontera

Frontera, Coah.- El Gobierno Municipal de Frontera, encabezado por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, en coordinación con el Departamento de Arte y Cultura, dirigido por Jaime Delgado Quirino, invita a toda la comunidad a participar en las actividades conmemorativas del Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemáticas de México que honra la memoria de quienes han partido y celebra la vida a través del arte, la música y el color.

El próximo 31 de octubre, la Plaza Principal de Frontera se llenará de vida con una exposición de altares de muertos elaborados por instituciones educativas, el DIF Frontera y diversas áreas del Ayuntamiento. En este mismo escenario se presentará el Festival Cultural del Ballet Folclórico "Coahuitl", bajo la dirección del profesor Rumualdo Jiménez, con el espectáculo "Vida y Muerte", que mostrará la riqueza de nuestras tradiciones a través del baile y la expresión escénica.

Como parte del programa, el 1 de noviembre se realizará la tradicional "Alumbrada 2025" en el Panteón Municipal Dolores, a partir de las 6:00 de la tarde. Este evento reunirá a familias fronterenses en un ambiente de respeto, unión y esperanza, con la participación del Ballet Folclórico Quetzalcóatl, dirigido por el profesor Uvaldo Barrera, además de artistas locales y una pasarela de catrinas que llenará la noche de color y simbolismo.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó que estas actividades representan un homenaje a la cultura mexicana y una oportunidad para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad. "Nuestras tradiciones son el alma de nuestro pueblo. Preservarlas y compartirlas con las nuevas generaciones es una forma de mantener viva nuestra historia y nuestros valores", expresó.

La promoción cultural, la convivencia familiar y el orgullo por nuestras raíces son pilares del trabajo que impulsa la administración municipal. Frontera celebra con corazón, orden y rumbo la vida, la memoria y las tradiciones que dan sentido e identidad a las familias fronterenses.