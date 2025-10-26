Lanzan en Castaños el Programa 'Punto Violeta' para proteger a mujeres en riesgo

Castaños, Coah.- Con el objetivo de crear espacios seguros para mujeres que se encuentren en riesgo o situación de violencia, el Gobierno Municipal de Castaños, en coordinación con el Gobierno del Estado, puso en marcha el programa 'Punto Violeta'.

El evento fue encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, acompañada por la Secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González, y la Secretaria de Vinculación Ciudadana, María Bárbara Cepeda Boehringer, durante una ceremonia realizada frente a la tienda Oxxo, donde quedó instalado el primer punto de atención.

En su mensaje, la presidenta municipal agradeció al Gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como a las dependencias estatales, personal de seguridad pública, regidores, funcionarios municipales y, de manera especial, al personal de estas tiendas de conveniencia por su compromiso con este proyecto que busca proteger y salvaguardar la integridad física y emocional de las mujeres.

Los Puntos Violeta tienen como función brindar asistencia a las niñas, adolescentes o mujeres que se encuentren en situación de riesgo por violencia de género, donde serán resguardadas y se notifica a las autoridades correspondientes para dar seguimiento a sus casos y garantizar su seguridad.

'Queremos que cualquier mujer que se sienta amenazada tenga la certeza de que podrá acudir a un lugar seguro, ser protegida y recibir atención hasta que llegue el apoyo institucional. Esto es gracias también al respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez, quien ha reiterado que en su gobierno, las mujeres son prioridad', enfatizó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora informó que aunado a estas acciones la Instancia Municipal de la Mujer en Castaños cuenta con personal capacitado para brindar apoyo psicológico, asesoría jurídica y acompañamiento, especialmente para dar continuidad a denuncias o procesos legales en curso.

'Estoy muy feliz de que Castaños se sume a estas iniciativas donde la prioridad es la mujer. Este primer Punto Violeta es solo el comienzo; próximamente serán 12 tiendas Oxxo en el municipio que ofrecerán este respaldo vital para nuestras mujeres', señaló la presidenta municipal.

Con estas acciones, el gobierno municipal de Castaños trabaja de manera firme por el bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de las mujeres, reafirmando el compromiso con la construcción de una sociedad más justa y libre de violencia.