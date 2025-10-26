Autoridades de Frontera refuerzan seguridad en escuelas por conflictos estudiantiles

FRONTERA, COAHUILA.- Ante los recientes reportes de riñas y conflictos entre estudiantes, autoridades educativas del municipio de Frontera reforzarán las acciones de prevención y vigilancia en la Secundaria Técnica No. 64 "Nezahualcóyotl" y en el Cetis 46, informó el director de Educación Municipal, Félix Rodríguez Ramos.

El funcionario explicó que se sostendrá un acercamiento con ambos planteles para realizar una reunión de evaluación y análisis con el fin de establecer medidas que permitan resolver los problemas de convivencia y seguridad.

"En la Secundaria Técnica 64 ya están armados los grupos de padres de familia, es cuestión de revisar la operatividad; tenemos grupos de vigilancia, seguridad y vialidad", señaló Rodríguez Ramos, quien añadió que los trabajos incluyen la seguridad interna y la vigilancia en los alrededores del plantel.

Indicó que se están organizando grupos de padres de familia que cubrirán de dos a tres cuadras a la redonda, con el objetivo de mantener una supervisión constante en la entrada y salida de los alumnos.

Asimismo, el director destacó que se analiza la procedencia de los estudiantes, debido a que la Secretaría de Educación permite elegir entre distintas secundarias para cursar estudios. "Queremos saber de dónde son y cómo se trasladan, para ver qué tipo de apoyo podemos brindarles", apuntó.

Rodríguez Ramos adelantó que esta semana acudirán al Cetis 46, donde se han registrado distintas situaciones fuera del plantel, con el propósito de implementar acciones similares de coordinación y prevención.

"Estamos atendiendo estos temas de manera directa, porque lo importante es garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes dentro y fuera de las escuelas", puntualizó.