Apoyo Directo al Sector Rural de Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah.- Con el firme propósito de fortalecer las actividades agrícolas, el Gobierno Municipal llevó a cabo la entrega de semilla de avena, una acción que reafirma el compromiso de la administración con el desarrollo del campo y el impulso a la economía local.

El presidente municipal Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó la importancia de apoyar al sector rural, reconociendo el esfuerzo diario de quienes trabajan la tierra y contribuyen al crecimiento económico y social de Cuatro Ciénegas.

"El campo es el corazón de nuestro municipio. Con estas acciones buscamos respaldar a nuestros productores y productoras, brindarles herramientas para aumentar su productividad y fortalecer su bienestar y el de sus familias", expresó el alcalde.

Asimismo, Leija Vega afirmó que con este programa se impulsa la productividad agrícola y se brinda un apoyo directo a las familias productoras, reafirmando la importancia de este sector como base fundamental del desarrollo local.

Por su parte, las y los beneficiarios reconocieron la relevancia de este tipo de iniciativas, que les permiten mejorar sus cosechas, optimizar recursos y asegurar una mayor calidad en la producción, generando con ello mejores condiciones de vida y estabilidad para el entorno rural.

Para finalizar, el alcalde reiteró que su administración continuará promoviendo políticas públicas y programas de apoyo al campo, con el objetivo de fortalecer la economía regional y generar oportunidades sostenibles para quienes dedican su vida al trabajo agrícola.

"Seguiremos cercanos a nuestros productores, escuchando sus necesidades y gestionando los recursos necesarios para que el campo de Cuatro Ciénegas siga desarrollándose", agregó el edil.

De esta manera, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de impulsar el crecimiento del campo local y reconocer el esfuerzo de las y los productores que, con su trabajo, mantienen viva la tierra y contribuyen al desarrollo integral de la comunidad.